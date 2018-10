Kärntner ÖVP wählt am Dienstag Martin Gruber zum Parteichef. Der will beim Parteitag inhaltlich wie personell eine neue Ära einläuten.

Beim Parteitag soll Ministerin Köstinger zur Parteiobmann-Vize von Martin Gruber gewählt werden © Markus Traussnig

Mit seiner Wahl beim Landesparteitag Dienstag Abend im Casineum in Velden wird Martin Gruber der fünfte Kärntner ÖVP-Chef seit dem Jahr 2000. Nach Georg Wurmitzer, Josef Martinz (2004 bis 2012), Gabriel Obernosterer (bis 2014) und Christian Benger (bis April 2018) soll Gruber Kärntens Schwarze bzw. Türkise in ruhige und erfolgreichere Fahrwasser führen. Am 4. April, nach dem schlussendlich überraschenden Rückzug von Benger, wurde Gruber vom Parteivorstand einstimmig zum geschäftsführenden Parteichef gewählt. Er folgte Benger auch als Landesrat nach, der jetzt als einfacher Abgeordneter im Landtag sitzt und die Partei trotz Kanzler-Kurz-Effekts bei der Landtagswahl mit ernüchternden 15,4 Prozent hinterließ.

