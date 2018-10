Facebook

Mehrere Betreuungseinrichtungen sollen betroffen sein © Kanizaj

Das Land Kärnten hat einen Betreiber von mehreren Kindertagesstätten angezeigt. Es geht um den Verdacht des Förderungsmissbrauchs und Betrugs, hieß es in einer Aussendung des Landespressediensts am Montag. Betroffen ist eine Kindergruppe, die im Jahr 2017 insgesamt 232.000 Euro an Förderungen bekam. Ob etwas bzw. wie viel davon zu Unrecht gezahlt wurde, müsse nun die Staatsanwaltschaft klären.