Pamela Rendi-Wagner, Peter Kaiser © KK/SPÖ

Der Kärntner SPÖ-Vorsitzende LH Peter Kaiser lädt die Spitze der Bundespartei zu einer Aussprache nach Kärnten ein. Konkret zum Landesparteivorstand am 19. November, also in der Woche vor dem Bundesparteitag am 24. November in Wels. Das erklärte er am Freitag der Kleinen Zeitung. Bei diesem Gespräch sollen die Vorkommnisse rund um die Reihung des Kärntner Kandidaten für die EU-Wahl auf Platz neun der Liste diskutiert werden, sagte Kaiser.

