Wilfried Haslauer trat als Salzburger Landeshauptmann in die Fußstapfen seines Vaters © APA/BARBARA GINDL

In einer Monarchie oder in einem Familienunternehmen ist es gang und gebe, wenn der Vater dem Sohn das Zepter übergibt. In der Demokratie ist die Optik eine schwierigere, selbst wenn ins Treffen geführt wird, es könne keine Sippenhaftung geben, und - wie im Fall Kaiser – der Sohn aus eigenem Antrieb politisch aktiv und noch dazu in geheimer Wahl von den Gremien gekürt wurde.

In die Fußstapfen seines Vaters ist nach einem Intermezzo mit Franz Schausberger und Gabi Burgstaller Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) getreten. Wilfried Haslauer senior regierte bis 1989, sein Sohn wurde 2013 Landeschef. Auf einen prominenten Vater kann auch der EU-Spitzenkandidat der SPÖ, Andreas Schieder, verweisen, Peter Schieder war über Jahre außenpolitischer Sprecher der SPÖ.

In der Steiermark lenkte Josef Krainer (ÖVP) sen. die Geschicke des Landes bis 1971, Krainer jun. folgte 1981. Die Stellvertreter der Krainers kamen ebenso aus einer Familie. Alois Schachner (SPÖ) war bis 1970 Landeshauptmannvize, Peter Schachner war es bis 2002.

In Klagenfurt war Hans Ausserwinkler SPÖ-Bürgermeister, Sohn Michael Ausserwinkler war 1991 bei der Wahl erfolglos, er war dann Gesundheitsminister (1992 bis 1994) und bis 1999 Landeshauptmannvize in Kärnten. Harald Scheucher (ÖVP) war von 1997 bis 2009 Klagenfurts Bürgermeister (Vater Blasius Scheucher war Vizebürgermeister), seine damalige Ehefrau Elisabeth Scheucher-Pichler agierte als Landtags- und Nationalratsabgeordnete bzw. Landtagswahlspitzenkandidatin. Als Polit-Geschwister sind Jörg Haider und Ursula Haubner sowie Kurt und Uwe Scheuch in Erinnerung.