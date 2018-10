Politik Intern Hass-Rufe als Grund für den Politik-Einstieg

Facebook

Luca und Peter Kaiser © KK/SPÖ

Gegenwind hat Luca Kaiser befürchtet. Zumindest den der Opposition. Deshalb hat er im Frühsommer bei Kärntner Parteistrategen hinterfragt, was seine Kandidatur für die EU-Wahl auslösen könnte. Immerhin ist er der Sohn von Kärntens Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser. Ein Faktum, das der Sohn nie vor sich her trägt. Er kennt Bürde wie Bonus des Familiennamens gleichermaßen. Derzeit vor allem die Bürde. „Er ist inhaltlich top, begabt, spricht mehrere Sprachen. Soll ihm der Papa sagen: Du darfst nicht kandidieren“, hinterfragte gestern ein hochrangiger Kärntner SPÖ-ler; wissend, dass Vater Kaiser seinen Sohn nie einschränken würde. Doch in der Kärntner SPÖ wurde zumindest intern hinterfragt, wie die Sohn-Kandidatur nach außen wirken wird. „Würde Luca in Wien kandidieren, wäre es kein Thema“, heißt es.

