In einem Quartier in Irschen gab es zum Teil „nicht menschenwürdige Zustände“. Jetzt wurde die Unterkunft geschlossen. Das Land reduziert zudem generell die Zahl der Flüchtlingsquartiere.

Seit vergangener Woche werden hier keine Asylwerber mehr untergebracht © Nicole Kari

Ihr Sitzstreik sorgte im April 2016 für Aufsehen. Mehrere Flüchtlingsfamilien aus Afghanistan setzten sich in Irschen an die Drautalstraße (B 100), um gegen ihr Quartier zu protestieren. Sie wollten in andere Quartiere verlegt werden. Missstände wie mangelnde Sauberkeit, unzureichende Verpflegung und mangelnder Respekt wurden angeprangert.

