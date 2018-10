Facebook

Team-Kärnten-Obmann Gerhard Köfer © APA/Gert Eggenberger

"Kein Kärntner darf hungern oder frieren". Unter diesem Motto forderte Team-Kärnten-Obmann Gerhard Köfer am Mittwoch einen Sozialfonds der Kärntner Energie-Versorger. Der soll sicherstellen, dass "in unserem wohlhabenden Land" niemandem mehr der Strom abgestellt wird, wie das in den vergangenen Wintern des Öfteren vorgekommen sei.

