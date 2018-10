Kranzniederlegung am Grab des vor zehn Jahren verstorbenen damaligen Landeshauptmannes Jörg Haider im Bärental. "Respekt und Verbundenheit über die Parteigrenzen hinweg."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LH Kaiser und Claudia Haider © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Ein deutliches Zeichen des Respekts setzten Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber gemeinsam mit Vertretern des offiziellen Kärnten an der Grabstätte des ehemaligen Landeshauptmannes Jörg Haider. Donnerstag, genau zehn Jahre nach seinem plötzlichen Unfalltod, gedachten sie im Rahmen einer offiziellen Kranzniederlegung gemeinsam mit Witwe Claudia Haider, Tochter Cornelia Haider und weiteren Angehörigen des Verstorbenen. "Es ist mir eine menschliche und moralische Verpflichtung allen ehemaligen Landeshauptleuten, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, diese Ehre zu erweisen", so Kaiser. Vor wenigen Tagen wurde auch ein Kranz am Grab von Alt-Landeshauptmann Leopold Wagner niedergelegt, der ebenfalls vor zehn Jahren verstarb.