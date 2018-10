Facebook

Jörg Haider (Mitte) bei seinem letzten Interview am 10. Oktober 2008 mit dem damaligen Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten, Reinhold Dottolo (links), und dem Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Hubert Patterer (rechts) © GERT EGGENBERGER

Eigentlich war es ein Schlichtungsgespräch. Wir lebten mit Jörg Haider in einer dauerhaft prekären Beziehung, Antonia Gössinger, die heutige Chefredakteurskollegin in Kärnten, war seine „Lieblingsfeindin“, so nannte er sie im Scherz, und Scherz hieß: Sie war Zielscheibe von Schmähungen und Denunziation. An Parteitagen wurde sie öffentlich angepöbelt. Die Partei lancierte Abo-Abbestellungen unter den Funktionären und ließ Inseratenkampagnen stoppen, auch öffentliche. Darüber hinaus pflegte Haiders Jungschar umfangreiche Dossiers über kritische Berichte anzulegen, die dann, versehen mit einem persönlichen Beschwerdeschreiben Haiders und dem Ersuchen um ein klärendes Gespräch, an die Konzernleitung nach Graz geschickt wurden.

