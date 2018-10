Vizekanzler, FPÖ-Bundesparteichef Heinz-Christian Strache erwies dem vor zehn Jahren verstorbenen Landeshauptmann Jörg Haider am Unfallort in Lambichl die Reverenz: "Er war einer der ganz Großen".

Vizekanzler Heinz-Christian Strache an der Unfallstelle in Lambichl © Raunig

80 Personen erwarteten Mittwoch Nachmittag Vizekanzler Heinz-Christian Strache an jener Stelle in Klagenfurt-Lambichl, an der der damalige Landeshauptmann Jörg-Haider vor zehn Jahren tödlich verunglückt ist. Gemeinsam mit Landesparteiobmann Gernot Darmann und dem Klagenfurter Vizebürgermeister Christian Scheider hielt man vor Haiders Porträt eine Gedenkminute ab.

