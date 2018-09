Facebook

Jörg Haiders Grab im Bärental © APA/GERT EGGENBERGER

In der Reihen der Kärntner Freiheitlichen laufen die Vorbereitungen für den zehnten Todestag von Jörg Haider. Aus Platz- und Verkehrssicherheitsgründen wird es keine Gedenkveranstaltung an der Unfallstelle in Lambichl geben. „Wir laden Freunde und Wegbegleiter am 11. Oktober um 18.15 Uhr zu einem Gedenkgottesdienst mit Dompfarrer Peter Allmaier in den Klagenfurter Dom“, sagt Parteichef Gernot Darmann, der auch eine Rede im Gotteshaus plant. Für die gesangliche Gestaltung sorgt das Männer Doppelsextett Klagenfurt. Danach gebe es Begegnungsmöglichkeiten im Hemmahof bzw. bei Schlechtwetter im Pfarrsaal. Ob Witwe Claudia Haider und die beiden Töchter dabei sind, sei offen. Bundesparteichef Heinz-Christian Strache will bereits am Vortag, bei der 10.-Oktober-Landesfeier im Klagenfurter Landeshaushof als Vizekanzler dabei sein, so Darmann. Strache werde mit Darmann und Parteifreunden an diesem Tag auch das Haider-Grab im Bärental besuchen. Am Todestag selbst, dem 11. Oktober, gedenken die Landesregierung, die Landtagspräsidenten und Klubobleute auf Einladung von Landeshauptmann Peter Kaiser anlässlich des zehnten Jahrestages am Grab des verstorbenen Landeshauptmannes im Bärental.

