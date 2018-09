Facebook

Was von den Grünen blieb © Markus Traussnig

So kämpferisch wie dieser Tage hat man die Kärntner Grünen im letzten Wahlkampf kaum gesehen. Mit drei Gutachten wollen sie eine Rückzahlung der nicht verwendeten Mittel aus der Klubförderung verhindern. Diese wird von der Finanzabteilung des Landes gefordert, nachdem die Grünen und die IG der freien Abgeordneten (vormals BZÖ) nach der Wahl am 4. März aus dem Landtag flogen. Laut Verfassungsabteilung komme „nur eine Rückführung an das Land“ infrage.

