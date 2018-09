Facebook

Heftige Kritik an der von der Bundesregierung geplanten Kassenreform übte heute der Obmann der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK), Georg Steiner: "Der am vergangenen Freitag vorgelegte Gesetzesentwurf ist ein Angriff auf das österreichische Gesundheits-System und eine Enteignung der Arbeitnehmer." Die Regierung plane, so Steiner ein über viele Jahre gut funktionierendes Gesundheits-System zu zerstören.

