1200 Gäste beim Familienfest der SPÖ am Klagenfurter Friedlstrand. Bundesparteichef Kern war zu Gast in Kärnten.

Parteiobmann Kern, Landesgeschäftsführer Sucher und Landeshauptmann Kaiser beim Familienfest © SPÖ Kärnten

Landeshauptmann Peter Kaiser rückte vor den Gästen das Thema Bildung in den Mittelpunkt. Er präsentierte vor den Parteimitgliedern die ersten Umsetzungsmaßnahmen, um Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas zu machen. „Die Kinder sind unsere Zukunft und daher ist es mir auch wichtig, dass jedes Kind die gleiche Voraussetzung erhält, was den Bildungsstart in seinem Leben betrifft“, sagte Kaiser.