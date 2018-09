Facebook

Gernot Darmann, Peter Kaiser © APA/GEORG HOCHMUTH

„Machtrausch, Abgehobenheit, Präpotenz, parteipolitischer Missbrauch“. Schwere verbale Geschütze fährt die Kärntner FPÖ gegen die SPÖ auf. FPÖ-Chef Gernot Darmann sieht bei der Bewerbung des Kärntner Kinderstipendiums eine „unzulässige Vermengung von Landes- und Parteiarbeit“. Hintergrund der Kritik: Auf Werbemitteln von Landesregierung und SPÖ wird das gleiche Bild verwendet, das Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser mit einigen Kindern zeigt. „SPÖ und Land nutzen auf ihren Websites auch den gleichen Kalkulator für das Stipendium“, sagt Darmann. Die FPÖ sieht den Verdacht des Tatbestand der Untreue. Es handle sich um ein „Offizialdelikt“, bei dem die Staatsanwaltschaft von sich aus tätig werden müsste. Ansonsten würde man auch eine Sachverhaltsdarstellung ins Auge fassen, so Darmann. Gleich gelagerte Fälle hätten in der Vergangenheit zu Anklagen geführt. So sieht das Informationsmaterial des Landes aus Foto © Fercher

Kaiser-Sprecher Andreas Schäfermeier reagiert ebenfalls scharf auf die Vorwürfe. In einer Aussendung spricht er von einem „peinlichen Inszenierungsversuch“ der FPÖ. „Fakt ist, dass die SPÖ das Foto bezahlt hat, den Kalkulator erstellt hat, das Logo in Eigenregie gebaut hat und diese Tools dem Land ohne jedes Parteilogo oder Parteihinweis kostenlos zur Verfügung gestellt hat – das heißt, in Wahrheit hat die SPÖ dem Land und damit den Steuerzahlern Geld erspart“, heißt es in der Stellungnahme. Alle Infomaterialien zum Kinderstipendium seien von der SPÖ bezahlt worden. Das Land selbst habe nur ein Infoschreiben an die Kindergärten gerichtet. Die Kosten dafür betrugen laut Schäfermeier 215 Euro. „Angesichts der Schwere der Vorwürfe sehen wir uns gezwungen, uns juristische Schritte vorzubehalten“, betont Schäfermaier.

So wirbt die SPÖ für das Kinderstipendium Foto © Fercher Das Kärntner Kinderstipendium gibt es seit vergangener Woche. Das bedeutet, dass das Land für jedes Kind im Vorschulalter 50 Prozent der Durchschnittskosten bezahlt, die in Kärnten von Kindergärten oder Krabbelstuben verrechnet werden. Das Einkommen der Eltern spielt bei der Berechnung keine Rolle.

Kritik kommt auch von Gerhard Köfer (Team Kärnten). "Peter Kaiser schließt mit seiner unappetitlichen Werbemaschinerie leider dort an, wo die Freiheitlichen vor Jahren aufgehört haben: Landes- und Parteiinteressen werden in einem Anflug von Machtrausch beliebig verquickt. Offensichtlich mit dem klaren Ziel, dass die Bevölkerung nicht mehr zwischen Land und Partei unterscheiden kann", betont Köfer. "Das ist eine Form der Machtpolitik, die Kärnten nicht braucht und schon gar nicht verdient hat. Diese Vermischung zwischen dem öffentlichen Interesse und der Partei ist letztklassig, unwürdig und Kärnten fühlt sich in eine längst überwundene Ära der Landespolitik zurückversetzt."

