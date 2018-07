Facebook

Einblick in den Kärntner Landtag © KLZ/Weichselbraun

Zehn Tage nach der Landtagswahl, am 13. März, legte Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) der Landesregierung den Rechnungsabschluss 2017 vor. Er wurde damals einstimmig beschlossen. Da stand noch nicht fest, mit welcher Partei die SPÖ eine Koalition bilden wird. Vier Monate später, in der Landtagssitzung am Donnerstag, wurde der Rechnungsabschluss mit den Stimmen der beiden Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP, sowie des Teams Kärnten beschlossen. Die FPÖ verweigerte jetzt ihre Zustimmung.

