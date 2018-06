1998, zur ersten EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, fand das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Pörtschach statt. Palästinenser-Präsident Arafat kam kurzfristigst auch.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der damalige Landeshauptmann Christoph Zernatto begrüßte Jassir Arafat © Eggenberger

Hunderte Sicherheitskräfte aber auch Hubschrauberstaffeln waren im Einsatz, Taucher suchten den Wörthersee ab. Vor 20 Jahren, im Oktober 1998, spielte Kärnten - anders als diesmal - eine bedeutende Rolle im Rahmen der ersten österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. In Klagenfurt trafen sich drei Jahre nach Österreichs EU-Beitritt 1995 am 3. und 4. Oktober 1998 die EU-Industrieminister. Den österreichweiten Top-Termin gab es dann (24. und 25. Oktober) in Pörtschach, wo das informelle Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs stattfand; samt Kärntner Kulinarik mit Wörthersee-Fischen, Kasnudeln und Reindling.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.