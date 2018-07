Wer wird Interims-Chef?Nach Bischofswechsel spannende Wahl in der Kirche

Facebook

Schon Montag entscheidet sich, wer in die Büros von Bischof Schwarz einzieht © Raunig

Salopp formuliert könnte man sagen: Es ist ein fliegender Wechsel. Am Sonntag um 15 Uhr übernimmt Bischof Alois Schwarz sein Amt in St. Pölten. In Kärnten rückt bereits am Montag ein Interims-Chef für Diözese und Bistum nach. Das achtköpfige Gurker Domkapitel als engstes Beratungsgremium des Bischofs wählt einen Diözesanadministrator. Der führt bis zur Amtseinführung des neuen Bischofs in Anbindung an das Domkapitel die katholische Kirche Kärntens.

Wer Administrator werden könnte, darüber wird in Kirchenkreisen heftig spekuliert und argumentiert. Die kirchenrechtliche Vorgabe ist klar: Es muss ein Priester sein, der mindestens 35 Jahre alt ist. Die Zugehörigkeit zum Domkapitel ist keine Voraussetzung. Er kann auch aus einer anderen Diözese kommen. Wegen der heftigen Turbulenzen rund um den Schwarz-Wechsel und Entscheidungen in den letzten Jahren wünschen sich manche Kirchenangehörige „jemanden von Außen“, der bereits in der Übergangsphase die Kirchenleitung unbelastet angeht.

Ein Favorit

Kirchenkenner rechnen damit, dass einer aus dem achtköpfigen Domkapitel Administrator wird. Die nahe liegendste und wahrscheinlichste Variante wäre Dompropst Engelbert Guggenberger. Weil er als Generalvikar der Vertreter des Bischofs war, Diözese und interne Abläufe bestens kennt, ein Verbindender ist, weil mit seiner Administrator-Wahl keine Nachbesetzung in einer Pfarre erfolgen müsste. Das wäre der Fall, würden Kanzler Jakob Ibounig, Pfarrer in Ferlach, Peter Allmaier, Dompfarrer in Klagenfurt oder der Gurker Stiftspfarrer Gerhard Kalidz gewählt. Neben ihnen sind Michael Kristof, Karl Heinz Frankl, Josef-Klaus Donko und Matthias Hribernik Kapitel-Mitglieder.

Montag früh treffen sich die Domkapitulare zur üblichen Kapitelmesse im Dom zu Klagenfurt - und danach zur geheimen Administrator-Wahl im Dompfarrhof. Maximal drei Wahlgänge sind vorgesehen. Bei Stimmengleichheit gilt der Älteste als gewählt.

Der Administrator hat laut Kirchenrecht grundsätzlich die gleichen Rechte wie ein Bischof, allerdings mit einigen Einschränkungen: Er darf nichts entscheiden, was ein Vorgriff auf Entscheidungen des nächsten Bischofs wäre. Laufende und bereits beschlossene Vorgänge sollen nicht verändert oder gestoppt werden. Für Kärnten sagt Kanzler Jakob Ibounig als Kirchenrechts-Experte zur Kleinen Zeitung, dass unmittelbar keine altersbedingten Neubesetzungen anstehen. Geht es um die Zulassung von Kandidaten zur Diakonen- und Priesterweihe, so braucht der Administrator die Zustimmung des Domkapitels. Die Weihe selbst darf nur ein Bischof vornehmen. Deshalb ist bereits vereinbart: Die für diesen Herbst terminisierte Diakonatsweihe wird Bischof Alois Schwarz durchführen, sofern es bis dahin keinen neuen Bischof hier gibt. Nach einem Jahr hat der Administrator mehr Rechte, er kann Pfarrer ernennen oder diözesane Ämter besetzen.

Wie lange es dauert, bis Papst Franziskus eine Bischofs-Entscheidung für Kärnten trifft, kann keiner sagen. Es könnte Monate aber auch viel länger dauern.

