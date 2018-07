Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schon Montag entscheidet sich, wer in die Büros von Bischof Schwarz einzieht © Raunig

Salopp formuliert könnte man sagen: Es ist ein fliegender Wechsel. Am Sonntag um 15 Uhr übernimmt Bischof Alois Schwarz sein Amt in St. Pölten. In Kärnten rückt bereits am Montag ein Interims-Chef für Diözese und Bistum nach. Das achtköpfige Gurker Domkapitel als engstes Beratungsgremium des Bischofs wählt einen Diözesanadministrator. Der führt bis zur Amtseinführung des neuen Bischofs in Anbindung an das Domkapitel die katholische Kirche Kärntens.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.