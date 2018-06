Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia

Im Landesbudget ist der Pflegebereich der alljährliche Fixposten, der mehr Geld braucht. 2018 gibt es ein Plus von 4,6 Prozent, das Pflegebudget steigt von 279 Millionen auf 290 Millionen Euro an. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil der über 75-Jährigen – bei steigender Lebenserwartung – in der Gesamtbevölkerung so hoch wie hier (9,3 Prozent). 2050 werden es laut Prognosen 17 Prozent sein. „Wir müssen die Angebote weiter ausbauen“, sagt Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) als Sozialreferentin dazu. Noch vor der Sommerpause wird das Regierungskollegium konkrete Projekte beschließen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.