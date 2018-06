Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vorfeld des Mitarbeiter-Festes im Stift St. Georgen gibt es jetzt Aufregung © Stift St. Georgen

Innerkirchlich schlagen im Vorfeld des Wechsels von Diözesanbischof Alois Schwarz aus Kärnten nach St. Pölten, Niederösterreich die Wogen erneut hoch. Nach dem Bericht im Nachrichtenmagazin „News“ über „Affären, Macht, Intrigen“ sorgt jetzt im Vorfeld einer Abschiedsfeier für den Bischof eine E-Mail unter kirchlichen Mitarbeitern (und mittlerweile weit darüber hinaus) für brisanten Gesprächsstoff. Verfasser ist Gabriel Stabentheiner, seit 2008 Betriebsrats-Obmann für die 140 Mitarbeiter der Finanzkammer und des Bischöflichen Ordinariats, seit 1990 Angestellter der Diözese. Stabentheiner sagt die für Donnerstag fixiert gewesene Betriebsversammlung ab. Die findet alljährlich im Vorfeld der Mitarbeiterbegegnung mit dem Bischof im Stift St. Georgen am Längsee statt.

Heuer ist dieses Begegnungsfest der kirchlichen Mitarbeiter die erste von drei Dank- und Abschiedsfeiern für den Bischof. Doch der Betriebsrats-Obmann wird daran nicht teilnehmen und begründet das in klarer Sprache mit dem Hinweis auf Andrea Enzinger. Die Assistentin und enge Bischofs-Vertraute, die von Schwarz zuletzt zur Direktorin des Bildungshauses gemacht wurde, hätte am Donnerstag neben Generalvikar Engelbert Guggenberger und Seelsorgeamts-Direktorin Anna Hennersperger als Dankes-Rednerin agieren sollen. Für Stabentheiner wäre das „der Gipfel der Geschmacklosigkeit“, wie er zur Kleinen Zeitung sagt. Nach seinem Hinterfragen beim Organisationskomitee soll Enzingers Rede jetzt nicht mehr stattfinden.

"Keine Einsicht"

In seiner E-Mail schreibt Stabentheiner darüber, „dass noch immer keine Einsicht vorhanden ist, dass manches in der Diözese nicht in Ordnung ist und dass es vor allem im Personalbereich viele Verletzungen und Ungereimtheiten gab, die auf das Wirken und Auftreten von Frau Enzinger zurückzuführen sind. Im Gegenteil, Frau Enzinger und auch Bischof Schwarz betrachten sich selbst als „die“ Opfer“, so der Personalvertreter. Der hätte sich nach der News-Berichterstattung eine non-verbale Entschuldigung erwartet, indem „Frau Enzinger bei sämtlichen Dank- und Verabschiedungsfeiern nicht in Erscheinung tritt.“ Nachdem dies offenbar nicht so sein werde, „werde ich als Betriebsratsobmann am Gottesdienst nicht teilnehmen und daher auch die Betriebsversammlung nicht abhalten. Aus Respekt und in Solidarität all den Mitarbeitern gegenüber, die dem System Enzinger zum Opfer gefallen sind, die ihren Job verloren haben, die unfreiwillig den Job wechseln mussten, freiwillig gekündigt haben, deren Gesundheit Schaden genommen hat.“

"Hetzkampagne und Neid"

Andrea Enzinger sagt auf Anfrage zur Kleinen Zeitung dazu: „Ich muss die persönliche Meinung des Herr Stabentheiner respektieren.“ Sie ortet generell eine „Hetzkampagne“ gegen sich, es gebe Neid und Unterstellungen, „die nicht stimmen. Ich bin nicht für jede Fehl-Geschichte in Bistum und Diözese zuständig, ich bin nicht der kollektive Sündenbock, ich bin in Personalentscheidungen nicht eingebunden.“ Enzinger betont: „Ich werde mit meinen Leistungen nicht wahrgenommen.“

Offizielle Dank- und Abschiedsgottesdienste für Bischof Schwarz finden diesen Sonntag im Dom zu Klagenfurt (15 Uhr) und am 27. Juni im Dom zu Gurk statt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.