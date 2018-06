Facebook

Die Abteilungen der Landesregierung werden per 1. Juli von zehn auf 14 erhöht © KLZ/Markus Traussnig

Vier gewichtige Posten in der Landesregierung wurden gestern per Dekretverleihung durch Landesamtsdirektor Dieter Platzer interimistisch besetzt. Es geht um die neuen Abteilungen, die ab 1. Juli die Landesregierung mit 14 statt bisher zehn Abteilungen ausstatten. „Kunst und Kultur“ übernimmt Igor Pucker, zuletzt geschäftsführender Leiter des Landesmuseums. Aus der Baby-Karenz zurück ist Barbara Roschitz (vormals Payer), die nun die Abteilung „Gesellschaft und Integration“ führt. Sie war vor der Karenz Flüchtlingsbeauftragte des Landes. Ihr Vertreter war Udo Puschnig, der zurück in die Landesamtsdirektion wechselt. Die neue Abteilung „Wasserwirtschaft“ wird mit Kurt Rohner besetzt, bis jetzt Unterabteilungsleiter für Wasserwirtschaft in der Umweltabteilung. „Zukunftsentwicklung, Arbeitsmarkt, Wohnbau“ übernimmt Angelika Fritzl, bis jetzt UA-Leiterin der Wohnbauförderung. Fix soll mit diesen Besetzungen noch nichts sein. Leo Murer, Büroleiter von Landeshauptmann und Personalreferent Peter Kaiser erklärt: Binnen zwei Monaten müssen die Posten ausgeschrieben werden, dann gibt es ein Objektivierungsverfahren.

