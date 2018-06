Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Pflegepersonal wird knapp © Fotolia

"Wir werden lästig sein und drauf bleiben. Pflege hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Es ist unser Thema für 2018.“ Thomas Finsterwalder, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Vida, verwies am Donnerstag mit Vida-Fachgruppensprecher Walter Becker und Ursula Heitzer, Vizepräsidentin der Bundes-Arbeiterkammer auf Mängel im Pflegebereich und notwendige Verbesserungen. Die vorwiegend weiblichen Pflegekräfte seien schweren seelischen und gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt. In der Pflege in Kärnten gebe es „chronischen Personalmangel“, so Heitzer. Das schlägt sich in arbeitsrechtlichen Verfahren nieder: In den vergangenen fünf Jahren habe es 230 gegen private und 50 gegen gemeinnützige Pflegeheimbetreiber gegeben; wegen zu kurzen Ruhezeiten oder nicht bezahlten Überstunden. Die Gewerkschafter warnen grundsätzlich vor zunehmender – gewinnorientierter – Privatisierung im Pflegebereich. Österreich gebe derzeit 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Pflege aus, in den skandinavischen Ländern seien drei bis vier Prozent, so Sozialexpertin Cornelia Heintze.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.