Budgetrede der Finanzreferentin im Landtag. Rot-schwarze Koalition beschloss den Landesvoranschlag für 2018 am Dienstag in der Regierungssitzung. Schwerpunkte sind Investitionen und Schuldentilgung.

Finanzreferentin Gaby Schaunig präsentiert heute dem Landtag das Budget 2018 © Markus Traussnig

Damit kein Regierungsmitglied der Versuchung erliegen konnte, im Landtagswahlkampf zu viel Geld auszugeben, wurde im Vorjahr kein Budget für heuer gemacht. Seit Jahresbeginn wird mit der Zwölftel-Regelung regiert. Das heißt, jedes Regierungsmitglied verfügt über die Finanzmittel in der Höhe des Vorjahresmonats. Das hat jetzt ein Ende, denn die Koalition hat auf das Tempo gedrückt und in zwei Monaten das Budget ausverhandelt. So konnte die rot-schwarze Landesregierung gestern den Landesvoranschlag 2018 beschließen. Heute, Mittwoch, findet im Landtag die sogenannte Budgeteinbegleitung durch Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) statt. Sie streut den neuen Koalitionspartnern Blumen: „In einem so angenehmen Klima habe ich Budgetverhandlungen noch nie geführt, so konstruktiv und vernetzt.“

