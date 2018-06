Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bis zum Montagabend liefen die Verhandlungen zwischen dem Land und der Lillihill-Group als neuer Flughafen-Betreiber. Bei der Regierungssitzung am Vormittag hat Franz Orasch sein Konzept vorgestellt.

400.000 Fluggäste pro Jahr sollen mittelfristig am Klagenfurter Flughafen abgefertigt werden © Markus Traussnig

"Wenn alle Fristen eingehalten werden, kann der Klagenfurter Flughafen in acht bis zwölf Wochen vom neuen Eigentümer betrieben werden", verkündete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der Regierungssitzung am Vormittag. Bis Montagabend hatten die Detailverhandlungen mit Investor Franz Orasch und dessen Lillihill-Gruppe gedauert. Daraufhin hatte man kurzfristig die Präsentation von Oraschs Unternehmenszielen in das Programm der heutigen Regierungssitzung aufgenommen.

