© Fotolia

Die elektronische Medikamentenliste "e-Medikation" wird in den kommenden zwei Wochen in Kärnten ausgerollt. Wie die Verantwortlichen am Mittwoch in Klagenfurt vor Journalisten sagten, handelt es sich dabei um eine weitere Funktion der elektronischen Gesundheitsakte ELGA, mit der behandelnde Ärzte einen schnellen Überblick über alle verschriebenen Medikamente eines Patienten bekommen sollen.