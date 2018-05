Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

So wird die neue Landeswarn- und Alarmzentrale in Klagenfurt aussehen. © KK/LFV

Mit dem heutigen Beschluss ist Kärnten ein ganzes Stück sicherer geworden, betonte Katastrophenschutz-Referent Daniel Fellner (SPÖ) nach der Sitzung der Regierung. Diese hatte zuvor beschlossen, die Landes-Alarm- und Warnzentrale (LAWZ) neu einzurichten. Die veranschlagten Kosten betragen 9,1 Millionen Euro. Nach Angaben von Landesfeuerwehr-Kommandant Rudolf Robin wird die Anlage in einem neuen Zubau errichtet. Damit können ab Ende des heurigen Jahres alle Alarmierungen von einer zentralen Stelle koordiniert werden. Außerdem laufen die Informationen über die Einsätze in der Zentrale zusammen und können so besser koordiniert werden.

