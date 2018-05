Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hueter ließ seinem Ärger freien Lauf © Eggenberger

Aufsehenerregend war das, was in der Landtagsitzung am Mittwoch zu später Stunde an ÖVP-internen Zerwürfnissen deutlich wurde: Ferdinand Hueter, zuletzt ÖVP-Klubchef, jetzt einfacher Abgeordneter, attackierte in seiner engagierten Rede für den Ausbau des Mölltaler Gletschers scharf seinen Parteifreund, Landwirtschaftskammer- und Bauernbund-Chef Johann Mößler. Der sei schwach, könnte als Interessenvertreter „viel besser sein“, Gewerkschaftsvertreter würden es besser machen. „Mößler zu beraten, das könnte helfen. Letzer (also schlechter, Anm.) kann er nicht mehr werden“.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.