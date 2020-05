Seit Mitte März waren Besuche in Wirtshäusern, Cafés und Restaurants strikt untersagt. Unter strengen Vorgaben wurde gestern eröffnet. Hier sind Sie am ersten Samstag der Gastronomieöffnungen live dabei!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es wird wieder konsumiert © Weichselbraun

Es wird wieder aufgekocht und ausgeschenkt in Kärntens und Osttirols Gastronomien. Seit Freitag um 6 Uhr dürfen Lokale, Cafes und Bars wieder geöffnet haben. In der vorliegenden Verordnung zur Wiedereröffnung der Gastronomie bleiben aber noch Fragen offen. Etwa, wem die Kontrolle obliegt, ob die Gäste an Tischen, an denen mehr als vier Personen sitzen, auch in einem Haushalt gemeldet sind. Ein Meter Sicherheitsabstand ist jedenfalls zwischen Besuchergruppen einzuhalten, es sei denn, der Gastwirt sorgt für eine räumliche Trennung – etwa Plexiglaswände. Masken muss man immer tragen, außer man sitzt am Tisch. Zu diesem wird man übrigens geleitet, selbst aussuchen ist nicht gestattet.