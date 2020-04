Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Psychologin Tanja Singerl gibt im Livestream Tipps, worauf man als Elternteil in der Corona-Krise bei seinen Kindern besonders achten sollte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kinder werden stiller und ziehen sich zurück. Nachwuchs, der längst schon selbständig war, nässt in der Nacht wieder ins Bett. Ängste lassen die Kinder aus dem Schlaf schrecken. Szenarien, die Tanja Singerl, Klinische- und Gesundheitspsychologin in Villach, derzeit bei ihren jungen Patienten häufig erlebt. "Kinder nehmen vieles unterbewusst wahr, gerade in der Corona-Krise muss man aufmerksam sein und mit ihnen achtsam umgehen", sagt Singerl.