"Circus Dimitri" Wenn sich das Wohnzimmer in eine Manege verwandelt

"So lange tausend Sterne am Himmel stehen, wird unsere Zirkuswelt nicht untergehen": Zirkus-Direktor Dimitri Alberto bringt die magische Welt des "Circus Dimitri" live in die Wohnzimmer - um den Familien ein "bisschen Freude in dieser schwierigen Zeit" zu bereiten.