Angelika Hödl"In einem Jahr redet niemand mehr über For Forest"

Der letzte Rest, der in Kärnten verbliebenen Bäume steht in der Nähe der Universität © KLZ/Weichselbraun

Vor Beginn der „For Forest“- Installation waren Sie eine der wenigen Stimmen, die das Projekt differenziert kritisierten. Wie sehen Sie die Aktion nun, zwei Monate nach ihrem Ende?

ANGELIKA HÖDL: Ich war zwei Mal dort. Letztlich hat es mich beruhigt, dass die Natur selbst den Größenwahn in die Schranken gewiesen hat. Denn das war kein Wald entsprechend der Zeichnung von Max Peintner, sondern ein Wäldchen. Die Natur lässt eben nicht alles mit sich machen.



Sie fanden die Installation nicht beeindruckend?

Ich persönlich nicht. Aber manche meiner Freundinnen brachte es zum Nachdenken, wenn man da alleine über die leeren Ränge spazieren konnte. Das gehört zu den positiven Aspekten des Kunstprojekts. Insgesamt war es mir aber zu wenig aussagekräftig, mir fehlte die künstlerische Brisanz, die Zuspitzung, der ästhetische Wert.

Der Brand im Amazonas kam zu Hilfe, aber das war Zufall, das ist nicht planbar, das wünscht man sich nicht. Aber es hat dem Projekt gedient, weil man es thematisiert und aufgegriffen hat. Große Projekte benötigen große PR und bei diesem Name-Droping mit Christo und Greta Thunberg war ziemlich klar, dass es ein PR-Gag gewesen ist. Nachhaltigkeit im Tourismus gab es zum Beispiel nicht, die große touristische Invasion kam nicht nach Kärnten. Dass die Nachhaltigkeit vom Projekt selbst nicht gewährleistet wird, zeigt, dass Sponsoren und Veranstalter das nicht zu Ende gedacht haben. Noch zur Mitte des Projekts wurde gesagt, es wird ein Museum geben, wo das aufbereitet wird und das Wäldchen wachsen kann.