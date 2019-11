Facebook

© Markus Traussnig

Intim und dennoch mit der vollen Ladung Kärntnerlied-Rock - so lief das erste Matakustix-Wohnzimmerkonzert vor einem Jahr ab. Rechtzeitig vor ihrer großen Show am 30. November in der Klagenfurter Messehalle will sich das Trio nochmals warmspielen und lädt zum zweiten Wohnzimmerkonzert. Die wenigen Tickets, die verfügbar waren, sind bereits vergeben, für Fans gibt es dennoch die Chance, in der ersten Reihe zu sitzen. Das Konzert wird ab 18 Uhr live auf www.kleinezeitung.at übertragen. Jetzt noch rasch das Abo sichern und dann kann man gratis dabei sein.