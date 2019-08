Facebook

Ulrich Steinhart: Verlässt die Schweiz und übernimmt ein Primariat auf 1022 Meter Seehöhe © SALK/ MY LIFE PHOTOS

Wenn Ulrich Steinhart über seinen Beruf spricht, spürt man seine Begeisterung. „Auch nach mehreren tausend miterlebten Geburten bleibt dieses Ereignis etwas ganz Großartiges.“

Der gebürtige Klagenfurter ist derzeit noch Chefarzt der Frauenklinik im Schweizer Spital Lachen (Kanton Schwyz). Demnächst tritt der 56-Jährige seine neue Stelle als Primar für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Landesklinik Tamsweg (1022 Meter Seehöhe) an. „Die Möglichkeit in einer kleinen und topmodernen Spitalseinheit mitzuarbeiten, hat mich dazu bewogen, meine Bewerbung einzureichen“, erklärt Steinhart.