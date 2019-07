Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eros Ramazzotti © Ballguide

Tenetevi pronti: questo fine settimana Eros Ramazzotti vi farà cantare con le canzoni del nuovo Album „Vita Ce N’é“. Ecco i modi più veloci per arrivare al concerto.

L’artista italiano si é aggiudicato una fama internazionale con le Hit "Un’emozione per sempre", "Se bastasse una canzone" e "Cose nella vita". Grazie anche alla collaborazione con artisti come Tina Turner, Ricky Martin, Carlos Santana e Luis Fonsi il cantante romano ha venduto piú di 50 milioni di dischi. Quest’anno l’Album „Vita Ce N’é“ lo porta attraverso numerosi paesi: sabato é la volta dell’Austria. Il 27 luglio 2019 alle 20:00 il Tour mondiale si ferma a Klagenfurt, in Carinzia, per un concerto Open Air davanti allo stadio. Sono previsti 10.000 spettatori.

Come raggiungere il Wörthersee Stadion

Raggiungere lo stadio con la macchina é semplice. Dall’uscita autostradale "Klagenfurt Wörthersee/ Minimundus" é possibile raggiungere diversi parcheggi gratuiti: Minimundus P&R (il prato adiacente é incluso), Lakeside Park oppure il parcheggio dello stabilimento balneare del Wörthersee.

Anche lo Stadio é munito di parcheggio, però é importante tenere presente che a partire dalle 16.00 il traffico nella strada "Südring" sarà regolato da un senso unico.

Alternativamente si può arrivare allo stadio con i mezzi pubblici. Col treno é consigliabile scendere alla stazione "Klagenfurt West", dalla quale é possibile proseguire con Taxi oppure con gli autobus di linea. Per quanto riguarda questi ultimi: dal centro (Heiligengeistplatz) le linee 60 e 85 si fermano direttamente allo stadio. Il ticket del concerto sarà anche valido come biglietto per gli autobus.

Buone notizie per gli indecisi: si può comprare un biglietto last minute allo stadio il giorno stesso del concerto.