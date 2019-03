1949 öffnete am Klagenfurter Waagplatz der Einzel- und Großhandel Braun für Friseurbedarf und Reinigungsmittel. Jetzt ist der Familienbetrieb geschlossen. Nachfolge gibt es keine.

18 Jahre gemeinsam im Geschäft: Uta Braun-Leitner und Tochter Nina Schmiedmaier © Oberlechner

Ein letztes Mal geht Uta Braun-Leitner durch ihr Geschäft, lässt die fast leeren Räume auf sich wirken. Wo jahrzehntelang Haarbürsten, Haarfarben und Reinigungsmittel ihren Platz hatten, stehen nun leere Regale. Selbst die werden in den nächsten Tagen abgeholt. Am 29. März war der Einzel- und Großhandel am Waagplatz, der sich auf Friseur- und Reinigungsbedarf spezialisiert hat, ein letztes Mal geöffnet. „Seit es mich gibt, gibt es auch die Firma Philipp Braun“, sagt die Klagenfurterin.

