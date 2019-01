Facebook

Anna Pflügl (Querflöte), Janez Müller (Querflöte), Clarissa Konzett (Harfe) © Artedea/ KK

Wie kann man heute bei jungen Menschen das Interesse an klassischen Musikkonzerten wecken? „Man muss zeigen, wie viel Spaß das Musizieren macht“, sagt Johannes Brummer. Während andere über das Desinteresse der Jugend am Konzertgeschehen klagen, stellt der stellvertretende Direktor des Konservatoriums gemeinsam mit dem Lions Club Klagenfurt einen hauseigenen Musikwettbewerb auf die Beine: In der „Artedea Arena“ spielen Donnerstagabend sieben Kammermusik-Ensembles im Alter von 18 - 25 Jahren um den Sieg. Zur Belohnung winkt ihnen nicht nur eine Trophäe, sondern auch ein Preisgeld in der Höhe von 2.500 Euro. Die international bunt durchmischten Formationen setzen sich aus Studierenden des Konservatoriums zusammen. Sie haben sich in einer Vorausscheidung gegen zwanzig Konkurrenten durchgesetzt und haben nun 15 Minuten Zeit, um sich zu beweisen.