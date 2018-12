Facebook

Unter dem Motto „Charity Yoga all Night Long“ veranstaltet „SuperActive.at“ am Freitag die „Lange Nacht des Yoga“ und nutzt dabei die Wintersonnenwende für den guten Zweck. Jeder kann mitmachen. Yoga-Anfänger und Fortgeschrittene werden dabei auf Ruhe, Besinnlichkeit und Geborgenheit der Weihnachtszeit eingestimmt. Die Besucher können jederzeit in das Programm einsteigen oder auch von Anfang bis Ende mitmachen.