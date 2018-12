Facebook

Turmfalken sind die erfolgreichsten Greifvögel Europas. © ORF/ KK

Er ist ein Mäusejagd-Profi, lebt praktisch vor unserer Haustüre und spielt in der heutigen Universum-Ausgabe die Hauptrolle: der Turmfalke. Der Kärntner Naturfilmer Mario Kreuzer (PKM Filmproduktion) hat den Raubvogel während seiner Brutzeit mit der Kamera begleitet. Für die Nahaufnahmen verwendete er ein Teleskop-Objektiv von Swarovski, um die brütenden Weibchen nicht zu stören.

Im Gegensatz zu seinen Kollegen weist der Turmfalke eine Besonderheit auf: „Er baut sich sein Nest nicht selbst, sondern legt seine Eier am liebsten in der Fensternische von Kirchtürmen oder ähnlich hohen Gebäuden ab“, erzählt Kreuzer. Wie etwa die gefiederten Protagonisten in seiner Doku, die in einer Mauernische des Klagenfurter Doms oder in einem verwaisten Blumenkasten in Wien zu Hause sind: „Ihr oberstes Ziel ist es, die Brut durchzubringen“, weiß Kreuzer. Täglich animieren die Eltern ihre Küken zum Muskeltraining, damit diese zum Zeitpunkt des ersten Ausfliegens fit genug sind, um Flugunfälle (etwa Kollisionen mit einer Fensterscheibe) zu verkraften.

Bis zu sechs Küken ziehen Turmfalken groß. Foto © ORF/ KK

Verletzte Turmfalken finden übrigens in der Greifvogelwarte Landskron (siehe Infokasten) Unterschlupf. „Im Winter sitzen die Vögel gerne auf Schneestecken neben der Straße, um auf einen Mäusehappen zu lauern. Leider werden sie dabei immer wieder von vorbeifahrenden Lastern erwischt“, sagt Franz Schüttelkopf, der pro Jahr 30 Jungvögel mit großem Erfolg auswildert.

Turmfalken - Unsichtbare Nachbarn. Heute, 11. Dezember, 20.15 Uhr auf ORF 2. Mario Kreuzer, geboren in Klagenfurt, arbeitet seit 25 Jahren als Natur- und Sportfilmer. Er porträtierte u. a. Thomas Morgenstern. Anlaufstelle für verletzte Greifvögel: Greifvogelwarte Lands-kron, Franz Schüttelkopf, erreichbar unter 0664 3576341.