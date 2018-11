Kleine Zeitung +

Kärntner des Tages Die Rechnung dieser zwei Doktoren ging auf

Die beiden Klagenfurter Benjamin Hackl (24) und Christian Niemetz (38) feierten eine Promotion "sub auspiciis": Niemetz hat seine Dissertation am Institut für Statistik bei Jürgen Pilz abgeschlossen, der gebürtige Wolfsberger Hackl am Institut für Mathematik bei Doktorvater Clemens Heuberger.