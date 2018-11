Gernot Kokal und Paul Kral eröffneten an der Alten Stadtgrenze in Klagenfut eine Filiale des K&K-Dan-Küchenstudios.

Die Geschäftsführer Gernot Kokal und Paul Kral © Helmuth Weichselbraun

Eine zweite Filiale des K&K-Dan-Küchenstudios wurde bei der Alten Stadtgrenze eröffnet. 13 Mitarbeiter sind an den zwei Standorten tätig und blicken auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. "Wir bieten am neuen Standort einen der modernsten Schauräume in ganz Kärnten", sagen Geschäftsführer Gernot Kokal und Paul Kral. Eine Expansion war schon länger ein Wunsch der beiden, seit drei Jahren gibt es die Hauptfiliale in der Pischeldorfer Straße. "Der neue Schauraum ist vor allem für Laufkundschaft gedacht." Neben Küchen sind auch Böden, Essgruppen oder ganze Badezimmer Teil des Sortiments.

Öffnungszeiten. Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12.