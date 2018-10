Facebook

Sängerin Avec: "Ich bleibe mir selbst treu." © (c) Christoph Hofbauer/ Pressefoto/ KK

Ich habe versucht, die Achterbahnfahrt des Lebens einzufangen“, sagt Sängerin Avec über ihr neues Album „Heaven/ Hell“. „Niemand ist perfekt, aber viele Leute haben heutzutage ein Problem damit.“ Schuld daran seien - unter anderem - soziale Vergleiche auf Facebook. Der Song „Under Water“ sei nach einem sehr ehrlichen Gespräch mit einem Freund entstanden. „Es geht ums Einatmen unter Wasser, um die Angst, von einem Strudel erfasst zu werden.“ Ein Gefühl, dass „Avec“, die sich selbst als melancholischen Menschen bezeichnet, aus eigener Erfahrung kennt: „Ich schöpfe meine Kreativität aus schwermütigen Phasen“, so die Künstlerin, die 2016 und 2017 für einen Amadeus Award nominiert war. Bekannt wurde sie durch die Ballade "Granny", in der sie 2015 ihren eigenen Umgang mit der Alzheimer-Erkrankung ihrer Großmutter verarbeitete. Der Song wurde auch für einen TV-Spot eines deutschen Privatsenders verwendet. „Obwohl ich erst 23 Jahre alt bin, habe ich der Welt viel mitzuteilen.“ Heute Abend wird die Oberösterreicherin im Klagenfurter Stereo ihre neue CD präsentieren - und zwar in durchaus „lauter“ Manier: „Es wird tanzbar“, verrät sie. „Wir werden teilweise zu neunt auf der Bühne stehen.“