Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wörthersee Stadtion wird 2019 zur Konzertarena © Wolfgang Jannach

Eines vorweg: Das Gerücht, dass Pop-Sängerin "Pink" 2019 im Klagenfurter Wörthersee Stadion auftreten wird, ist ein Gerücht geblieben. Auf den aktuellen Tourdaten der Amerikanerin wird zwar ein Konzert 2019 in Österreich angekündigt, allerdings in Wien. Am 24. Juli tritt die Sängerin im Happe-Stadion auf.