Derzeit gastiert der Circus Safari, der laut eigenen Angaben größte Zirkus Österreichs, in Klagenfurt. Zum ersten Mal ist der große Acker neben dem Fachgeschäft Zgonc am Südring in Klagenfurt-Harbach Standort für einen Zirkus. Benjamin Spindler ist der Direktor des Circus Safari. Zu sehen gibt es ein klassisch-modernes Programm. Der Circus bringt etwa die aus den USA stammende Todeskugel zum ersten Mal in viele Städte. Todesmutige Motorradfahrer drehen im "Globus des Todes" gleichzeitig ihre Runden nur Zentimeter von einander entfernt.