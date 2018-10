Facebook

Der Kärntner Konzertsommer 2019 wird um zwei musikalische Schmankerl reicher: Am 1. Juni präsentiert Pop-Sängerin Christina Stürmer ihr neues Album "Überall zu Hause" auf der Moosburger Schlosswiese. Begleitet wird sie vom Newcomer Josh, der heuer mit seinem Song "Cordula Grün" für den Sommerhit 2018 sorgte. Mit dabei sind außerdem die Kärntner Lokalmatadoren Matakustix.



Am 24. August bringt die Kärntner Event-Agentur "Semtainment" die Band Status Quo mit ihrer neuen Tour „PLUGGED – IN – LIVE AND ROCKIN“ auf der Schlosswiese. Die englischen Rocker stehen seit 30 Jahren auf der Bühne und haben in dieser Zeit mehr als 6000 Auftritte absolviert. Zu ihren Hits zählen unter anderem "You´re in the army now", "Rockin All Over The World" oder „What Ever You Want". Das vergangene Jahr war für Status Quo durch den Tod von Langzeitmitglied Rick Parfitt von großen Veränderungen geprägt. Rick war schon ein halbes Jahr vor seinem Tod aufgrund seiner Krankheit zurückgetreten. An seine Stelle traten zwei junge Musiker, Richie Mallone (Gitarrist) und Leon Cave (Schlagzeug). Die beiden "dynamischen Jungmusiker" motivierten Francis Rossi dazu, noch einmal durchzustarten.