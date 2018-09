Facebook

Ed Sheeran © John Shearer/Invision/AP

1. Die Konzerte galten beide schnell als ausverkauft, trotzdem hat es immer wieder Karten gegeben. Warum?

Beginnt man einen Kaufvorgang, werden die Tickets für 30 Minuten im Warenkorb reserviert. Da einige Kaufvorgänge nicht abgeschlossen wurden, gingen immer wieder Tickets zurück in den Verkauf.“



2. Warum startet man den Vorverkauf um 11 bzw. 12 Uhr? Schüler oder arbeitende Menschen ohne Zugang zum Computer haben da keine Chance, Karten zu kaufen?

Der Verkauf für die gesamte Tour hat europaweit gleichzeitig gestartet.



3. Was bedeutet es genau, dass die Tickets personalisiert sind?

Name und Vorname des Ticketkäufers sind auf die Tickets aufgedruckt.

Tickets sind nicht auf andere Personen übertragbar. Am Eingang werden Besucher nur mit dem Käufer eingelassen, dessen Nachname mit dem Ausweis übereinstimmen muss. Auf Verlangen ist die Bestellbestätigung vorzuzeigen. Der Käufer braucht also Ticket, Lichtbildausweis und Bestellbestätigung.



4. Beim Wien-Konzert konnten Karten auf andere Personen umgeschrieben werden. Wird es diese Möglichkeit geben?

Nein, das ist derzeit nicht vorgesehen.



5. Aber wenn ich z. B. mein Ticket als Geschenk übertragen will oder dann doch nicht zum Konzert gehen kann: Wie gehe ich vor?

Schreiben Sie bitte eine E-Mail an customercare@oeticket.com



6. Wenn es so strenge Kontrollen gibt: Wann wird der Einlass ein?

Bitte jetzt schon eine rechtzeitige Anreise einplanen, voraussichtlicher Einlass wird um 16 Uhr sein. Je früher man dort ist, desto besser. Aufgrund der Personen- und Ticketkontrollen ist mit längeren Einlasszeiten zu rechnen als üblich.



7. Die Personalisierung soll den Handel am Schwarzmarkt verhindern, tatsächlich werden auf diversen Portalen schon Karten angeboten. Was raten Sie Leuten, die dringend noch Tickets möchten?

Kaufen Sie keinesfalls Tickets auf dem Zweitmarkt, da man mit diesen nicht eingelassen wird.



8. Wird es auch eine Vorgruppe geben?

Ja, aber wir können noch nicht sagen, wer das sein wird.





Zur Person Ed Sheeran (geboren am 17. Februar 1991) ist ein preisgekrönter englischer Singer-Songwriter und Gitarrist. Bislang hat er 177 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Sein größter Erfolg ist „Shape of You“ mit über 26.6 Millionen verkauften Einheiten. Weitere Hits: Happier, Castle on the Hill, Galway Girl.