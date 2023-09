Am Tag der Kreislaufwirtschaft öffnete die gemeinnützige Organisation "4everyoung" (Für immer jung) in Klagenfurt ihre Türen. Präsentiert wurde auch das neue Arbeitsmarktprojekt "Einfälle statt Abfälle". Die im April angelaufene Initiative holt mehr als 30 Personen in die Kreislaufwirtschaft. "Wir vermitteln den Teilnehmenden Qualifikationen, die es für Green Jobs im Umweltbereich braucht", schildert Sonja Mitsche, Geschäftsführerin von 4everyoung.

"Uns geht es darum, Stärken zu fördern. Ziel ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt", sagt Projektleiter Kristijan Rehsmann. In einer Werkstätte werden gespendete Elektrogeräte wieder repariert oder verwertet.

Nachhaltigkeit seit vielen Jahren als Ziel

4everyoung besteht seit 24 Jahren und ist aus dem Territorialen Beschäftigungspakt hervorgegangen. Arbeitsmarktservice, Land Kärnten und die EU fördern das Projekt.

Defekte Computer und Laptops werden auseinandergebaut. Was nicht repariert werden kann, wird in Einzelteilen weiterverwendet © Alexander Tengg

Nach der fachgerechten Aufbereitung dienen die Computer und Laptops wieder einem Zweck: Mit einem eigenen, kostenlosen Verleihservice wird etwa AMS-Schulungsteilnehmern, die selbst keinen PC besitzen, geholfen. Mittlerweile wurden 300 funktionierende Geräte wieder in Betrieb genommen.

Weg zurück in den Arbeitsmarkt

"Es gibt wenige Institutionen, die mit Projekten Nachhaltigkeit so umsetzt und gleichzeitig eine Re-Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht", sagt Landeshauptmann Peter Kaiser. Wie Kaiser verweist auch Arbeitsmarktreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) auf die Nachhaltigkeitsziele, die nicht nur ökologisch, sondern auch sozial mit dem Projekt verfolgt werden.

Allen Unternehmen und Privaten, die dem Standort in der Feschnigstraße 78 defekte Elektrogeräte spenden wollen, versichert Geschäftsführerin Mitsche: "Egal ob als Kunstobjekt oder wieder funktionierenden Secondhand-Laptop, bei uns ist durch die zertifizierte Festplattenlöschung die Datensicherheit gegeben."

Zur Zielgruppe zählen vor allem Alters- und Langzeitarbeitslose. Die Teilnehmenden können auf Zuweisung von den AMS-Regionalstellen in einem der Projekte mitarbeiten. Insgesamt zählen 60 Personen zum Team von 4everyoung. Es werden in den anderen Werkstätten unter anderem Modeartikel sowie Taschen oder Rucksäcke aus alten Planen gefertigt oder alte Bilder und Filme digitalisiert. Alle Schmuck- und Modeartikel werden auch im Onlineshop auf www.gutedinge.at vertrieben.