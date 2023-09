Das Netzwerkprogramm des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) ist wieder gestartet. Beim Kick-Off am Montag trafen sich im Lakeside Park in Klagenfurt mehr als 40 ausgewählte Innovationstalente mit ihren zukünftigen Arbeitgebern und Kollegen. Zwei Jahre dauert das Fortbildungsangebot, mit dem bereits seit 2001 Forschung und Entwicklung (F&E) in Klein- und Mittelbetrieben (KMU) vorangetrieben wird.