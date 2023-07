"Mobilität muss leichter, effizienter und vor allem smarter werden", dieser Gedanke treibt den 55-jährigen Albert Ebenbichler schon seit seiner Schulzeit in Klagenfurt an. Vor 40 Jahren tüftelte der gelernte Kfz-Mechaniker, der im zweiten Bildungsweg die HTL absolvierte und später in Graz am Joanneum studierte, bereits an ultraleichten Elektrofahrzeugen. Heute lebt er in Stuttgart und arbeitet seit 2005 als freiberuflicher Industriedesigner und Maschinenbauingenieur.