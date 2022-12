Da die Stadt Klagenfurt derzeit kein Hallenbad hat, fand das Babyschwimmen im wohl letzten verbliebenen Schwimmbecken in der Stadt, im Kurhaus Reichel in der 8.-Mai-Straße, statt. Da jedoch die Energiekosten drastisch gestiegen sind, im Kurhaus rechnet man mit 30 Prozent mehr, wurde die Heizung für das Becken Anfang Dezember abgedreht. Am Freitag fand der letzte Babyschwimmkurs statt. "Vorübergehend", wie Cäcilia Fenzl-Reichel betont. Familie Reichel, die das Kurhaus betreibt, hat um eine Förderung bei der Stadt angesucht. "Bisher haben wir noch keine offiziellen Absagen erhalten. Solange die Energie-Situation so unsicher ist, müssen wir das Becken auslassen. Das heißt aber nicht, dass es ewig so bleiben muss", sagt Fenzl-Reichel.